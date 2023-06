Hensoldt-Aktie: Positive Entwicklungen für Hensoldt!

Die Aktie des Rüstungselektronik-Experten Hensoldt verzeichnete am Montag einen bemerkenswerten Aufschwung. Der im MDAX gelistete Wert stieg an der Xetra um über 5 Prozent und schloss nahe dem Tageshoch von 29,28 Euro bei einem Kurs von 29,26 Euro. Dies deutet auf ein starkes Kaufinteresse hin.

Nach den spürbaren Korrekturen in den vergangenen Wochen und der Erholung bis knapp über die Marke von 27,00 Euro scheint der Turnaround für die Aktie nun zu greifen. Schon am Freitag hatte sich das Wertpapier mit Kursgewinnen ins Wochenende verabschiedet – eine positive Entwicklung, welche die Bullen nun noch offensiver gestalten möchten.

In der letzten Woche tauchte der RSI in den überverkauften Bereich ein, wodurch eine Umkehrbewegung immer wahrscheinlicher wurde. Zumal sich an den vielversprechenden Aussichten für Hensoldt nichts...