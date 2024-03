Hensoldt Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Hensoldt-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 32, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 50,18 weniger volatil als der RSI7 und bestätigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hensoldt eingestellt waren. Es gab vier positive und acht negative Tage, während es an zwei Tagen keine eindeutige Richtung gab. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Hensoldt daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Hensoldt-Aktie von 34,34 EUR eine Entfernung von +18,25 Prozent vom GD200 (29,04 EUR) auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 31,3 EUR auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird, da der Abstand +9,71 Prozent beträgt.

Zusammenfassend erhält die Hensoldt-Aktie auf Basis der verschiedenen Analysen ein "Neutral"-Rating.