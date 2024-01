Hensoldt Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander in Beziehung setzt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Aktuell liegt der RSI der Hensoldt bei 22,96, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 44,85 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt die Aktie von Hensoldt häufig Thema von Diskussionen. Dabei wurden überwiegend positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitere Studien zeigen, dass hauptsächlich "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder verändern, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. In Bezug auf Hensoldt wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Hensoldt-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 29,46 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 25,4 EUR -13,78 Prozent abweicht, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die Hensoldt-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.