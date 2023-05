Hensoldt Aktie: Keine Begeisterung zu spüren!

Die Hensoldt-Aktie korrigierte zuletzt stark nach unten und verlor mehr als 11 Prozent gegenüber dem Rekordhoch Mitte April. Der Rücksetzer war jedoch notwendig, um die überhitzte Marktsituation abzubauen. Trotz des siebentägigen Negativlaufs hält sich der charttechnische Schaden in Grenzen.

Am Dienstag fiel die Aktie zur wichtigen Unterstützung an der 50-Tage-Linie zurück, was eine potenzielle Einstiegsgelegenheit für Anleger darstellt. Sollten die Korrekturen weitergehen, bieten das Verlaufstief vom 20. März bei 31,86 Euro und der Schlüsselsupport im Bereich von 30 Euro weitere Auffangzonen.

Trotz des jüngsten Kursrückgangs können Anleger immer noch auf deutliche Gewinne von über 50 Prozent seit Jahresbeginn blicken. Nächste Woche wird Hensoldt seine Quartalsbilanz ziehen und zeigen, ob es auf gutem Weg ist, seine...