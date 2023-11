Hensoldt Aktie: Kaufen, verkaufen oder halten?

Hensoldt erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf Sentiment und Buzz sowie technische Analyse. Die Stimmung hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, während die Diskussionsstärke in den sozialen Medien abgenommen hat. Die Aktie wird daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse hat sich der Schlusskurs der Aktie im Vergleich zum Durchschnittskurs der letzten 200 Handelstage verringert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnittskurs liegt der Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch als "Neutral" bewertet.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, ohne negative Diskussionen. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes und einer verstärkten positiven Wahrnehmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.