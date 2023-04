Hensoldt-Aktie: KW17-Rückblick und Ausblick für Anleger

Die Hensoldt-Aktie beendete die Woche mit einem Minus von 4,54 % und einem Endpreis von 34,46 EUR. Trotzdem gehört sie in diesem Jahr zu den Top Performern an den hiesigen Börsenplätzen. Hier sind die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage:

Nach einem Rekordhoch in der vergangenen Woche auf dem Rückzug befindet sich die Hensoldt-Aktie nun im überkauften Bereich des RSI auf Wochenbasis. Analysten schätzen ihre Situation neutral ein.

Quelle: Finanznews Blog

Hensoldts Kurs stieg seit Jahresbeginn um über 50 Prozent und das Interesse von Privatanlegern nahm zu, nachdem es in den MDAX aufstieg. Es rechnet ab sofort mit ersten Bestellungen aus dem 100-Milliarden-Sonderetat der Bundeswehr und will seinen Umsatz verdoppeln sowie eine Rolle in der Industriekonsolidierung spielen.

Quelle: Finanznews Blog

Der deutsche...