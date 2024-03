Hensoldt Aktie: Ist das wirklich wahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Hensoldt-Aktie hat sich in den letzten Tagen gut entwickelt und liegt aktuell 19,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies ist ein gutes Zeichen für kurzfristige Investoren. Auch über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, liegt die Aktie mit einer Distanz von +20,01 Prozent zum GD200 im positiven Bereich. Somit ist die charttechnische Einschätzung für beide Zeiträume insgesamt positiv.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hensoldt-Aktie zeigt eine neutrale Bewertung, da der 7-Tage-RSI bei 46 und der 25-Tage-RSI bei 28,62 liegt. Während der 7-Tage-RSI neutral ist, deutet der RSI25 auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt ergibt sich daher eine positive RSI-Bewertung für die Hensoldt-Aktie.

Das Anleger-Sentiment zeigt eine negative Tendenz in den Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. Obwohl in den letzten Tagen keine besonders positiven oder negativen Themen aufgekommen sind, erhält die Aktie aufgrund des vorherrschenden Stimmungsbildes eine schlechte Einschätzung.

Auch das Sentiment und der Buzz in den Social Media zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Hensoldt, womit die Aktie von der Redaktion eine schlechte Bewertung erhält. Die häufigkeit der Diskussionen über die Aktie ist im Vergleich zum Normalwert unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine schlechte Gesamtbewertung für die Hensoldt-Aktie.