Hensoldt-Aktie: Hier gibt es Zukunftspotenzial!

Hensoldt setzt auf die Zukunft: Wie der Rüstungskonzern kürzlich bekannt gab, wolle man verstärkt Lösungen zur virtuellen und erweiterten Realität (VR und AR) nutzen. Demnach treffen sich Mitarbeiter des Sensorspezialisten in regelmäßigen Abständen an unterschiedlichen Standorten, um die Chancen dieser Technologien gewinnbringend zu erörtern. Hensoldt: Training mit dem „Digitalen Zwilling“ Im Mittelpunkt steht vor allem das virtuelle Training. So können… Hier weiterlesen