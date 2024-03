Hensoldt Aktie: Hammer-Nachricht!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Hensoldt liegt bei 24,64, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus und für die Hensoldt liegt er bei 30, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte bei Hensoldt in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt werden. Dies deutet darauf hin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge deuten auf eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Diskussionen rund um Hensoldt auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten beiden Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die Themen rund um den Wert werden positiv angesprochen. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hensoldt derzeit bei 28,79 EUR verläuft, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Abstand des Aktienkurses von 35 EUR zum GD200 beträgt +21,57 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage erhält die Hensoldt-Aktie ein "Gut"-Signal, da die Differenz bei +18,76 Prozent liegt.

Insgesamt ergibt sich aus allen genannten Kriterien eine angemessene "Gut"-Bewertung für die Aktie von Hensoldt.