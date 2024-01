Hensoldt Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Die Hensoldt-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 29,66 EUR verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt bei 23,96 EUR, was einer Abweichung von -19,22 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 26,01 EUR über dem aktuellen Schlusskurs, was einer Abweichung von -7,88 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hensoldt-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung für Hensoldt in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Darüber hinaus wurden 0 schlechte und 4 gute Handelssignale aus den sozialen Medien generiert, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Hensoldt-Aktie wird auch als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsänderung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen im Zeitraum, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt eine neutrale Bewertung für die Hensoldt-Aktie. Sowohl der 7-Tage-RSI (46,05 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (67,3 Punkte) zeigen, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend wird die Hensoldt-Aktie in Bezug auf den RSI mit "Neutral" bewertet.