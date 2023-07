Hensoldt-Aktie: Enttäuschende Zahlen – aber keine Katastrophe!

Inhaltsangabe:

Nach Veröffentlichung der Quartalsdaten schloss die Hensoldt-Aktie zur Wochenendabrechnung mit einem klaren Defizit von mehr als 2 Prozent. Obgleich diese zuerst positiv empfangen wurden, konnte der Kurs am Freitag deutlich ansteigen und sich sogar an die Spitze des MDAX setzen. Allerdings hatten Anleger offenbar mehr erwartet und sahen keine weiteren Wachstumschancen für den Aktienwert. So schwankte die Hensoldt-Aktie im Tagesverlauf erst stark hin und her – um letztendlich bei Xetra mit einem Minus von 2,61 Prozent zu schließen. Die hohen Handelsvolumina während des Tages sind dabei negativ zu bewerten.

Umkehr oder nur eine Pause in der Entwicklung der Hensoldt-Aktie?

Das Minus vom Freitag ist allerdings nicht als eigentliche Katastrophe einzustufen. In den vergangenen Wochen hat nämlich die Aktie gut...