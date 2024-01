Hensoldt Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Hensoldt":

Derzeit gibt es bei Hensoldt keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Diskussionsintensität der letzten Tage deutet darauf hin, dass die Anleger sich nicht signifikant mehr oder weniger als üblich mit dem Unternehmen auseinandergesetzt haben, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hensoldt-Aktie liegt bei 22,96, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 44 eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung dieser Kategorie als "gut" führt.

Die Anleger-Stimmung bei Hensoldt ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dabei ergibt sich eine "gute" Empfehlung basierend auf den positiven Themen in den Diskussionen und den berechenbaren Handelssignalen aus den sozialen Medien.

In der technischen Analyse erhält der aktuelle Kurs der Hensoldt-Aktie von 25,4 EUR ein "schlecht"-Signal aufgrund der Entfernung von -13,78 Prozent vom GD200 (29,46 EUR). Der GD50 liegt bei 25,75 EUR, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Hensoldt-Aktie als "neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.