Jiangsu Jiuding New Material Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -51,69 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Jiangsu Amer New Material damit 28,95 Prozent unter dem Durchschnitt (-22,73 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -22,73 Prozent. Jiangsu Amer New Material liegt aktuell 28,95 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Jiangsu Amer New Material beträgt 61 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 69,35 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an einer Aktie werden durch das Sentiment und den Buzz gemessen. Die Aktivität und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf Jiangsu Amer New Material zeigt die Beitragsanzahl eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Jiangsu Amer New Material veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".