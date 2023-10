Henry Schein Quartalsbilanz: Erwarteter Umsatzsprung und Gewinnzuwachs trotz negativem Kurstrend

ARTIKEL:

Investoren und Analysten warten gespannt auf die Quartalsbilanz des globalen Unternehmens Henry Schein, das seinen Hauptsitz in Melville, USA hat. In nur 125 Tagen werden die neuen Umsatz- und Gewinnzahlen vorgestellt. Aber was kann man erwarten und wie entwickelt sich die Henry Schein Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Henry Schein Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 9,19 Mrd. EUR und wird in Kürze die neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten freuen sich auf das Ergebnis. Die aktuellen Analysen zeigen ein erwartetes starkes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal. Im letzten Jahr erzielte Henry Schein einen Umsatz von 3,20 Mrd. EUR im vierten Quartal, jetzt wird ein Umsatzsprung um +78,78 Prozent auf 5,71 Mrd. EUR prognostiziert. Der Gewinn soll ebenfalls steigen und...