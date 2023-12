Henry Schein Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Henry Schein Aktien: Branchenvergleich und Anlegerstimmung

Der Aktienkurs von Henry Schein verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,09 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 0,12 Prozent, was eine Underperformance von -7,21 Prozent für Henry Schein bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 16,42 Prozent im letzten Jahr, wobei Henry Schein um 23,52 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie von Henry Schein ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Henry Schein zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Anzahl der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Henry Schein unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionen rund um Henry Schein auf Social-Media-Plattformen geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich insgesamt die positiven Meinungen und auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv. Dies führt zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen. Im zurückliegenden Zeitraum wurden auch acht Handelssignale ermittelt, wovon eines als "Gut" und sieben als "Schlecht" eingestuft wurden. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" eingestuft, obwohl die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Henry Schein derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 89,11 Prozentpunkte (0 % gegenüber 89,11 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.