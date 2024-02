Henry Schein Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Henry Schein-Aktie wird aus technischer Sicht als neutral bewertet. Der durchschnittliche Schlusskurs der letzten 200 Handelstage liegt bei 74,4 USD, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 75,65 USD lag, was einem Unterschied von +1,68 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 74,34 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,76 Prozent). Daher erhält die Henry Schein-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 16,25 und liegt damit 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 100. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Henry Schein auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Henry Schein-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,82 Prozent erzielt, was 8,78 Prozent unter dem Durchschnitt (-6,04 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,9 Prozent, und Henry Schein liegt aktuell 17,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Henry Schein liegt bei 47,69, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 45 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an. Insgesamt erhält die Henry Schein-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".