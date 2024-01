Henry Schein Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Aktie von Henry Schein wird laut Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 16,3 liegt sie insgesamt 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 99,73 im Segment "Gesundheitsdienstleister". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Henry Schein ist insgesamt besonders positiv, wie aus Diskussionsforen und Meinungsspalten in sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien zeigt 5 negative und 1 positive Signal, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich aus der Anleger-Stimmung eine "Gut" Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt aktuell bei 55,32, was als "Neutral" eingestuft wird. Ein Wert von 27 im RSI25 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird, was zu einer "Gut" Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Henry Schein-Aktie aufgrund des gleitenden Durchschnitts der letzten 200 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung erhält. Beim 50-Tage-Durchschnitt ergibt sich hingegen ein "Gut"-Rating aufgrund des aktuellen Schlusskurses, der über dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Henry Schein-Aktie basierend auf fundamentalen und technischen Analysen mit einem "Gut"-Rating versehen.