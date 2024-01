Henry Boot ist zurück!

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Henry Boot wurde eine starke langfristige Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine positive Veränderung, was insgesamt zu einem "Gut" im langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Henry Boot wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 38,18 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt erhält das Henry Boot-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Henry Boot im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,76 Prozent erzielt, was 13,66 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Rendite von Henry Boot um 7,69 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen rund um Henry Boot in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Henry Boot bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.