Henry Boot Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Henry Boot ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt sehr positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider, die speziell ausgewertet wurden, um zusätzliche Bewertungsfaktoren für die Aktie zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Henry Boot derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Haushalts-Gebrauchsgüter. Der Unterschied beträgt 0,8 Prozentpunkte (3,64 % gegenüber 4,44 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft wird.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Henry Boot weist hier einen Wert von 11,58 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Haushalts-Gebrauchsgüter". Das Branchen-KGV liegt bei 32,82, was zu einer Unterbewertung um 65 Prozent führt. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Henry Boot in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,21 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien aus der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche um 0,63 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Henry Boot im Branchenvergleich um -26,84 Prozent unterperformt hat. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" hatte eine mittlere Rendite von 5,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Henry Boot 31,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.