Henry Boot Aktie: Sensationelle Entwicklung

Die Aktie der Henry Boot wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten mit insgesamt 2 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Gesamtbewertung von "Gut" führt. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Henry Boot vor und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 350 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 79,95 Prozent bedeutet.

Im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche hat Henry Boot in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,21 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -21,02 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Henry Boot um 28,51 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Henry Boot-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage- (50) als auch auf 25-Tage-Basis (44,08) im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Henry Boot mit einem Wert von 11,58 deutlich günstiger als das Branchenmittel von 30,76, was zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Empfehlung führt.