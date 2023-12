Henry Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Jack Henry & hat in den vergangenen Monaten gemischte Signale ausgesandt, wenn es um die Diskussionsintensität im Netz geht. Während die Häufigkeit der Wortbeiträge nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzungen wird die Aktie von Jack Henry & als "Neutral" bewertet, wobei 3 Gut, 9 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen vorliegen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber das Kursziel liegt bei 177,55 USD, was eine potenzielle Performance von 8,34 Prozent darstellt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um den Wert der Aktie. In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Meinungen geäußert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Aktie führt.

Die Dividendenrendite von Jack Henry & liegt derzeit bei 1,43 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Jack Henry & insgesamt als "Gut" bewertet wird, sowohl in Bezug auf die Stimmung der Anleger als auch die langfristige Einschätzung der Analysten.