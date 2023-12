Henry Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Jack Henry & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um 10,12 Prozent niedriger. Dies bedeutet eine Differenz von mehr als 21 Prozent. Die Branche für IT-Dienstleistungen verzeichnet eine mittlere Rendite von 17,42 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Jack Henry & mit 27,53 Prozent deutlich darunter liegt und somit ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.

Die Anleger-Stimmung bei Jack Henry & in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen in den sozialen Medien ergab 0 "Schlecht"- und 8 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt auf 7-Tage-Basis 55,36 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 36,32 Punkten führt zu einem "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 156,06 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 163,24 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 153,95 USD, was einem Abstand von +6,03 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.