Henry Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die Analysten schätzen die Aktie von Jack Henry & auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von 18 Analysten bewerten 3 die Aktie als Gut, 6 als Neutral und 0 als Schlecht. Im zurückliegenden Monat gab es keine guten, eine neutrale und keine schlechten Empfehlungen. Daher wird die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Neutral" betrachtet. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 173,43 USD, was einer Erwartung von 4,63 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 165,75 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Jack Henry & besonders negativ diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen zu beobachten, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Jack Henry & auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Jack Henry & eine Dividendenrendite von 1,25 % aus, was 5,06 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,31 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle KGV von Jack Henry & bei 40,13, was unter dem Branchendurchschnitt von 63,23 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

