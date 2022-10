Henrik Telepski: Kundenergebnisse, die überzeugen

Bern (ots) -Henrik Telepski ist der Geschäftsführer und Inhaber der Telepski Treuhand GmbH. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt der erfahrene Treuhänder digitale Schweizer Unternehmen dabei, teure Steuerfallen zu vermeiden. So sparen Firmen neben Zeit und Nerven auch bares Geld im fünf- bis sechsstelligen Bereich.Eine Unternehmensgründung stellt Gründer immer wieder vor diverse Herausforderungen - auch abseits der Steuerangelegenheiten. Hier geht es um die Unternehmensgründung oder auch die Umwandlung von bestehenden Firmen in eine andere Firmenform, sowie Aufbau einer Holding-Struktur. Auch die Anmeldung und Abrechnung von Mitarbeitern bei den Sozialversicherungen zählt zu den wichtigsten Hürden, die junge Unternehmen meistern müssen. Hierbei spielt es keine Rolle, ob diese digital, lokal oder mit einem hybriden Geschäftsmodell aufgestellt sind. Bei der Fülle an Aufgaben gibt es trotz dessen immer wieder Bereiche, die von den Gründern vernachlässigt werden. Einer davon ist die Buchhaltung. Doch das kann aufgrund rechtlicher Fallstricke fatal sein, weiss Henrik Telepski von der Telepski Treuhand GmbH. Er hat sich gemeinsam mit seinem Team darauf spezialisiert, Schweizer Unternehmen dabei zu unterstützen, diese Steuerfallen zu meiden. Die Erfolgsergebnisse seiner Kunden sprechen dabei für sich. Erfahren Sie im Folgenden, wie der Treuhänder seinen Kunden helfen konnte.1. Dr. med. Joachim Ahlers: Hürden überwinden und den Fokus auf das Wesentliche richtenDr. med. Joachim Ahlers ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin mit einschlägiger Expertise in den Bereichen Mikronährstoffdiagnostik und -therapie. Zugleich erdachte er die populäre Marke Dr. Joa, die Menschen im Internet zielgerichtet Hilfe zur Selbsthilfe bietet. So gesundheitsfördernd das Angebot aus bereitgestelltem Content, Laboranalysen und Produkten jedoch auch sein mag - Überforderung im Online-Business macht selbst vor Experten wie Dr. med. Ahlers nicht Halt.Eine chaotische Buchhaltung, fehlendes Know-how in Sachen Digitalisierung sowie Unklarheiten der Firmenstrukturierung und -form machten das Tagesgeschäft des renommierten Mediziners zur kräftezehrenden Herausforderung. Die Telepski Treuhand GmbH konnte dabei helfen, die wichtigsten Geschäftsprozesse von Dr. Joachim Ahlers zu straffen und damit nachhaltig zu verbessern.Durch die Zusammenarbeit konnte die Steuersituation Schweiz-Deutschland des Gesundheitsunternehmens geklärt, die Firmenstruktur optimiert und auch die digitale Buchhaltung gemeistert werden. Bei Dr. Ahlers liegt der Fokus jetzt auf dem Wesentlichen: Menschen in Gesundheitsfragen zu unterstützen. Hierbei greift ihm mittlerweile auch eine Assistentin tatkräftig unter die Arme. Von der Zusammenarbeit mit der Telepski Treuhand GmbH, kann er daher nur Positives berichten.2. Gregory Basmadjian: Amazon-FBA als smartes Geschäftsmodell mit besonderen HerausforderungenDen Geschäftsführer von GGA Basmadjian Trading, Gregory Basmadjian trieb eine Angst um, die nicht nur vielen Gründern den Schlaf raubt: befürchtete Fehler in Steuerfragen. Sein gewähltes Geschäftsmodell, Amazon-FBA, konnte das Gedankenkreisen nicht stoppen. Im Gegenteil: Vor allem bei den dringend benötigten Umsatzsteuer-Registrierungen in Deutschland sowie der Behandlung der Schweizer Mehrwertsteuer gab es diverse Unklarheiten.Generell fehlendes Know-how im Rahmen der Buchhaltung erschwerten das Tagesgeschäft von Gregory Basmadjian massiv. Eine professionelle Begleitung durch den Treuhänder Henrik Telepski während des gesamten Gründungsprozesses konnte mehr als nur Ängste abbauen: Die relevanten Registrierungen in Deutschland und der Schweiz gelangen, Zollangelegenheiten wurden endlich geklärt und auch das Markenrecht nebst der relevanten Versicherungen konnte gemeistert werden. Jetzt liegt der Fokus von GGA Basmadjian Trading als erfolgreiches Amazon-FBA-Unternehmen auf der Umsatzgenerierung und der Produktentwicklung. Die Buchhaltung bereitet dank der Zusammenarbeit mit Henrik Telepski und der Telepski Treuhand GmbH ebenfalls keine schlaflosen Nächte mehr.3. Filip Mursic: Das Fitness-Coaching-Business fit machenFilip Mursic und Fabian Osterwalder sind die Gründer der FoT Fitness GmbH. Mit ihrem Angebot Fit on Time helfen sie Frauen dabei, ihr Wohlfühlgewicht mit Leichtigkeit und ohne Verzicht zu erreichen.Etwas für ihre Kundinnen zu erreichen, das wollen die Fitnessexperten ohne Frage schon immer. Jedoch war das mit Blick auf die sich regelmäßig ergebenden Probleme wie langsame Reaktionszeiten, komplizierte Kommunikationswege mit ihrem ehemaligen Treuhänder und einer fehlenden Digitalisierung eine Herausforderung für sich. Auch die unzureichende Steuer- und Unternehmensberatung machte das Tagesgeschäft von FoT nicht leichter.Henrik Telepski und sein Team halfen schliesslich dabei, schnelle und effiziente digitale Prozesse in das Fitness-Unternehmen zu integrieren. Die Steuer- sowie Unternehmensberatung ist jetzt laufend vorhanden - besonders bequem per WhatsApp. Auch entschloss sich die FoT Fitness GmbH dazu, ihre Buchhaltung für mehr Fokus auf Umsatz und Wachstum auszulagern. Das Ergebnis? Endlich Klarheit in der Steuer- und Unternehmensstrategie.4. Isabelle Tschumi: Stressbewältigung für die BranchenexpertinDie Geschäftsführerin der Natürlich Tschumi GmbH, Isabelle Tschumi löst mit ihrem Unternehmen ein für die meisten Unternehmer allgegenwärtiges Problem: Stress. Unglücklicherweise liessen in der Vergangenheit der Expertin bestimmte Stressoren immer wieder ihren eigenen Pegel in die Höhe schnellen.Dazu gehörte ein sechsmaliger Wechsel der bisherigen Treuhänder, da schlechte Prozesse im Rahmen der Buchhaltung für Probleme sorgten. Auch eine unpassende Steuerberatung inklusive überdurchschnittlich hoher Steuerbelastung aufgrund der falsch gewählten Firmenstruktur erschwerten das Tagesgeschäft spürbar.Aus diesem Grund wurde die Natürlich Tschumi im Rahmen der Zusammenarbeit mit Henrik Telepski zunächst von einer Einzelfirma zur GmbH umgewandelt. Dadurch konnte Isabelle Tschumi Steuern in beachtlicher fünfstelliger Höhe einsparen. Auch ihr Umsatz erreichte dank der Optimierungen endlich den siebenstelligen Bereich. 