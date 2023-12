Hennessy Advisors Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Hennessy Advisors":

Die technische Analyse der Hennessy Advisors-Aktie zeigt interessante Entwicklungen in Bezug auf den Schlusskurs der letzten Handelstage. Der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 7,06 USD, während der letzte Schlusskurs bei 6,5 USD liegt, was einer Abweichung von -7,93 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 6,55 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-0,76 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Hennessy Advisors aktuell mit einem RSI-Wert von 47,62 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Eine Ausdehnung des RSI auf 25 Tage ergibt ebenfalls ein "Neutral" Signal mit einem Wert von 50.

Die Sentiment und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke für Hennessy Advisors in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Hennessy Advisors-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,55 Prozent, was 21,98 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Finanzen" liegt. Im Vergleich zur Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie sogar 26,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.