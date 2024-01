Hennessy Advisors Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennessy Advisors":

Die Anlegerstimmung gegenüber Hennessy Advisors war in den letzten Tagen überwiegend neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab vier positive und drei negative Tage, während an sieben Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Stimmung führt. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Hennessy Advisors daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) ergibt die Analyse, dass die Hennessy Advisors-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI liegt bei 14,75 Punkten, während der 25-Tage-RSI neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält Hennessy Advisors eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Hennessy Advisors bei 6,98 USD, während der aktuelle Kurs bei 7,44 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung auf Basis des GD200 und des GD50, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Dividendenverhältnis von Hennessy Advisors zum Aktienkurs beträgt derzeit 8, was einer positiven Differenz von +2,64 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hennessy Advisors von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.