Hennessy Advisors Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die Stimmung und das Interesse an Aktien können ein wichtiger Indikator für die langfristige Performance sein. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet eine Rolle. Eine Analyse der Aktie von Hennessy Advisors zeigt, dass die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hennessy Advisors-Aktie beträgt aktuell 90, was auf ein überkauftes Wertpapier hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie überkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein schlechtes Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 7,64 Prozent, was 1,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer guten Bewertung der Dividendenpolitik von Hennessy Advisors.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Hennessy Advisors bei 6,89 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 6,5 USD hat. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist hingegen auf eine neutrale Bewertung hin.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von Hennessy Advisors.