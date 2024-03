Hennessy Advisors Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennessy Advisors":

Die Hennessy Advisors-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 6,83 USD verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag ebenfalls bei 6,83 USD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 6,82 USD weist mit einer Abweichung von +0,15 Prozent einen ähnlichen Wert auf und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält Hennessy Advisors für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hennessy Advisors-Aktie beträgt 38,3 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25 beläuft sich auf 47,18, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Das Gesamtbild ergibt somit ein "Neutral"-Rating für den RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Hennessy Advisors war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. Auch das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Hennessy Advisors in den letzten 12 Monaten eine Performance von -13,64 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche durchschnittlich um 14,16 Prozent gestiegen sind, was zu einer Underperformance von -27,8 Prozent führt. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Hennessy Advisors um 25,54 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.