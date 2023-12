Hennessy Advisors Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die technische Analyse der Hennessy Advisors-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse in den letzten 200 Handelstagen bei 7,05 USD lag. Allerdings lag der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 6,63 USD, was einem Unterschied von -5,96 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 6,54 USD, was einer geringen Abweichung von +1,38 Prozent vom letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf der kurzfristigen Analysebasis. Insgesamt erhält Hennessy Advisors daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hennessy Advisors liegt bei 43,48 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 45,14 Punkten. Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Hennessy Advisors-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,49 auf, das 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Hennessy Advisors-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -16,55 Prozent erzielt, was 23,45 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Aktien aus der Branche "Kapitalmärkte" liegt die Aktie um 28,53 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.