Hennessy Advisors Aktie: Hammer Entwicklung!

Hennessy Advisors schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Kapitalmärkte. Mit einer Differenz von 1,88 Prozentpunkten (7,64 % gegenüber 5,76 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hennessy Advisors weist hier einen Wert von 11,42 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 61,57. Dies entspricht einer Unterbewertung von 81 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 6,7 USD der Hennessy Advisors -1,9 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -2,62 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Hennessy Advisors besonders positiv diskutiert, mit fünf Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für Hennessy Advisors führt.