Hennes, Mauritz-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Gemäß der technischen Analyse wird bei Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf betrachtet, was im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen festgehalten wird. Für H & M Hennes & Mauritz liegt der RSI aktuell bei 25,98, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Eine Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt einen Wert von 66, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung des RSI als "Gut".

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass H & M Hennes & Mauritz derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 161,57 SEK, während der Kurs der Aktie bei 166,78 SEK um +3,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 170,72 SEK, was einer Abweichung von -2,31 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtrating von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation, lassen sich mit einer präzisen und frühzeitigen Analyse erkennen. Die Stimmung für H & M Hennes & Mauritz hat sich in den letzten Wochen jedoch deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem überwiegend positive Meinungen zur Aktie von H & M Hennes & Mauritz veröffentlicht, was zusammen mit den positiven Themen rund um das Unternehmen zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".