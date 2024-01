Hennes, Mauritz Aktie: Ein wahrer Champion!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die technische Analyse der H & M Hennes & Mauritz-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt derzeit 160,81 SEK, während der letzte Schlusskurs bei 169,16 SEK liegt, was einer Abweichung von +5,19 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (169,95 SEK) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,46 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält H & M Hennes & Mauritz basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die H & M Hennes & Mauritz-Aktie zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI (49) als auch der 25-Tage-RSI (50,42) führen zu dieser Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, wobei überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der "Buzz" in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme positiver Kommentare über H & M Hennes & Mauritz, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie steht derzeit vermehrt im Fokus der Anleger, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.