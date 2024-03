Hennes, Mauritz Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Bei H & M Hennes & Mauritz wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, was insgesamt zu einem "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zuletzt wurde die Aktie von H & M Hennes & Mauritz intensiv in den sozialen Medien diskutiert. Dabei wurden jedoch weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Markt jedoch hauptsächlich mit negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von H & M Hennes & Mauritz liegt bei 58, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Aktie aktuell bei 160,89 SEK, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 138,32 SEK, was einem Abstand von -14,03 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich damit eine "Schlecht"-Bewertung für die H & M Hennes & Mauritz-Aktie.