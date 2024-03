Hennes, Mauritz Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für H & M Hennes & Mauritz zeigt der RSI7 aktuell 67,75 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der RSI25 hingegen deutet auf eine überkaufte Situation hin, und das Wertpapier erhält in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, obwohl in den letzten Tagen vermehrt negative Themen über H & M Hennes & Mauritz diskutiert wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion mit "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktien von H & M Hennes & Mauritz wird ebenfalls als negativ eingeschätzt, basierend auf einer unterdurchschnittlichen Beitragsanzahl und Diskussionsintensität. Auch die Rate der Stimmungsänderung verblieb gering, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 161,12 SEK liegt, während der aktuelle Kurs nur 139,54 SEK beträgt. Dies führt zu einer negativen Bewertung auf Basis des GD200 und GD50.

Zusammenfassend erhält die Aktie von H & M Hennes & Mauritz in allen genannten Bereichen die Gesamtnote "Schlecht".