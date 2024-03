Hennes, Mauritz Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen überwiegend eine positive Stimmung unter den Anlegern. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In jüngster Zeit hat sich jedoch die Diskussion der Anleger hauptsächlich auf negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen H & M Hennes & Mauritz konzentriert. Als Ergebnis dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der H & M Hennes & Mauritz derzeit 161,12 SEK beträgt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 139,54 SEK liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -13,39 Prozent vom GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 165,01 SEK, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht um -15,44 Prozent schlechter als der GD50 liegt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung rund um die Aktie, werden neben den Analysen aus Bankhäusern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Internetnutzern bestimmt. Die Untersuchung der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum und der Änderung der Stimmung ergibt ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Zusammenhang wurden die Aktie von H & M Hennes & Mauritz auf diese Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für H & M Hennes & Mauritz blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Insgesamt erhält die Aktie von H & M Hennes & Mauritz daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für H & M Hennes & Mauritz werden der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 67,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass H & M Hennes & Mauritz weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt an, dass das Wertpapier überkauft ist, weshalb dieser mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält das H & M Hennes & Mauritz-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.