Hennes, Mauritz Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An drei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Anleger jedoch verstärkt auf positive Themen in Bezug auf das Unternehmen H & M Hennes & Mauritz. Als Folge davon bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von H & M Hennes & Mauritz derzeit bei 158,78 SEK. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 176,24 SEK aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +11 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu steht der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der derzeit bei 166,55 SEK liegt. Dies entspricht einer Differenz von +5,82 Prozent und somit einem "Gut"-Signal. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei H & M Hennes & Mauritz festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten führen zu einer Bewertung als "Schlecht". Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde als rückläufig eingestuft, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für H & M Hennes & Mauritz eine "Schlecht"-Stufe.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der H & M Hennes & Mauritz führt bei einem Niveau von 82,88 zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf diesem Niveau.