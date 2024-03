Hennes, Mauritz Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Aktie von H & M Hennes & Mauritz wird derzeit von der technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 160,89 SEK, was einen Abstand von -14,03 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 138,32 SEK bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt sich mit einem Niveau von 155,43 SEK eine negative Differenz von -11,01 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die H & M Hennes & Mauritz-Aktie wird derzeit als "Neutral" bewertet, da weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht wurden, aber in den sozialen Medien vermehrt negative Themen diskutiert wurden.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wird eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen neutralen Wert von 58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen deutet auf eine Überkauftheit hin und wird daher mit "Schlecht" eingestuft. Die Gesamtanalyse der RSIs führt somit zu einem "Schlecht"-Rating für die H & M Hennes & Mauritz-Aktie.