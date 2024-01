Hennes, Mauritz Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf H & M Hennes & Mauritz war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab sowohl positive als auch negative Diskussionen über das Unternehmen, wobei die negativen Themen in den letzten Tagen überwogen haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute mit einer "Schlecht"-Einschätzung bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 160,57 SEK, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 168,94 SEK liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 169,63 SEK, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird H & M Hennes & Mauritz auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 52 und 54,05, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird sie in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für H & M Hennes & Mauritz führt.