Hennes, Mauritz Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Es wurde jedoch vermehrt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen H & M Hennes & Mauritz diskutiert. Als Ergebnis wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Aktienbewertung. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. H & M Hennes & Mauritz zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu der "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was wiederum zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, wird oft der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen. Für H & M Hennes & Mauritz liegt der RSI bei 74,72, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 44,69, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating von "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 158,52 SEK für den Schlusskurs der H & M Hennes & Mauritz-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 176,82 SEK, was einer Abweichung von +11,54 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (166,08 SEK) zeigt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt eine Abweichung von +6,47 Prozent und führt somit zu einer kurzfristigen "Gut"-Bewertung. Insgesamt erhält H & M Hennes & Mauritz also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.