Hennes, Mauritz Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von H & M Hennes & Mauritz derzeit -1,23 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +3,79 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes um die Aktie haben wir festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine mittlere Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer Einschätzung von "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Somit wird der Aktie von H & M Hennes & Mauritz bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) für H & M Hennes & Mauritz liegt bei 89,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist. Daher wird diese Kategorie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 57, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf die Diskussion in den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber H & M Hennes & Mauritz eingestellt. Es gab sowohl positive als auch negative Tage sowie neun Tage ohne eine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird H & M Hennes & Mauritz daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergeben. Insgesamt erhält das Unternehmen somit von der Redaktion ein "Neutral"-Rating.