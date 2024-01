Hennes, Mauritz Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für H & M Hennes & Mauritz wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 85,89 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist, während der RSI25 eine neutrale Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Aus charttechnischer Sicht ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag (158,18 SEK) nahe am Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (161,29 SEK) liegt. Der 50-Tages-Durchschnitt wird ebenfalls analysiert und zeigt einen Wert von 170,1 SEK, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz erhält H & M Hennes & Mauritz eine "Gut"-Bewertung, da die Stimmung sich in den vergangenen Wochen verbessert hat und eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien zu verzeichnen ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls eine neutrale Einschätzung wider, wobei in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden.

Insgesamt wird die Aktie von H & M Hennes & Mauritz mit einem "Neutral" bewertet, sowohl in Bezug auf die technische Analyse als auch hinsichtlich der Anlegerstimmung.