Hennes, Mauritz Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Aktie von H & M Hennes & Mauritz hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 158,52 SEK verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 176,82 SEK, was einem Unterschied von +11,54 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 166,08 SEK über dem gleitenden Durchschnitt (+6,47 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt wird H & M Hennes & Mauritz also mit "Gut" im Rahmen der einfachen Charttechnik bewertet.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, wobei verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen H & M Hennes & Mauritz diskutiert wurde. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit "Neutral" hinsichtlich des Anleger-Sentiments.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, wodurch die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festgelegt wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) für H & M Hennes & Mauritz beträgt 74,72, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 44,69, was eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Insgesamt führt diese Bewertung zu einem Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie von H & M Hennes & Mauritz.