Hennes, Mauritz Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der H & M Hennes & Mauritz-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 161,19 SEK, wobei der letzte Schlusskurs (161,36 SEK) nur minimal darüber liegt. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 170,23 SEK, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs darunter liegt.

Die Stimmung hinsichtlich H & M Hennes & Mauritz hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und die Buzz-Stärke.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der 7-Tage-RSI von 79,12 Punkten deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen ergibt eine neutrale Bewertung, da H & M Hennes & Mauritz weder überkauft noch -verkauft ist.

Die Analyse der Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch überwiegend negative Themen in den letzten zwei Tagen aufgegriffen wurden. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung.