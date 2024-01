Hennes, Mauritz Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

In den letzten vier Wochen wurden keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von H & M Hennes & Mauritz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von H & M Hennes & Mauritz mit 167,74 SEK derzeit -0,88 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Daraus ergibt sich eine kurzfristige Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +4,62 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird deutlich, dass die Aktie von H & M Hennes & Mauritz derzeit überkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 77,07 Punkten. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt hingegen bei 58,32, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend negative Meinungen zu H & M Hennes & Mauritz veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.