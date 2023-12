Hennes, Mauritz Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen genutzt, um die Stimmung rund um H & M Hennes & Mauritz zu messen. Die überwiegende Anzahl von Kommentaren und Befunden war positiv, doch in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der H & M Hennes & Mauritz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 156,05 SEK liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 175,4 SEK (Unterschied +12,4 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,37 Prozent), was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die H & M Hennes & Mauritz-Aktie damit eine "Gut"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für H & M Hennes & Mauritz abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Zudem ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für H & M Hennes & Mauritz liegt bei 41, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,64, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Neutral" für die Aktie.