Hennes, Mauritz Aktie: Hilfe!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für H & M Hennes & Mauritz wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 67,75 Punkten, was darauf hindeutet, dass H & M Hennes & Mauritz weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Neutral" bewertet. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI überkauft, und das Wertpapier wird daher mit "Schlecht" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch zeigte sich in den Diskussionen verstärkt eine negative Tendenz im Bezug auf das Unternehmen H & M Hennes & Mauritz. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie wurde ebenfalls untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine unterdurchschnittliche Aktivität, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung entsteht. Die Rate der Stimmungsänderung für H & M Hennes & Mauritz blieb gering, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

In der technischen Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs der H & M Hennes & Mauritz 161,12 SEK, während die Aktie selbst einen Kurs von 139,54 SEK erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,39 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 165,01 SEK, was zu einem Abstand von -15,44 Prozent führt und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch die Gesamtnote "Schlecht" für die Aktie von H & M Hennes & Mauritz.