Hennes, Mauritz Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von H & M Hennes & Mauritz ist positiv, basierend auf den Diskussionen in sozialen Medien. Die Mehrheit der veröffentlichten Meinungen war positiv, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um das Unternehmen. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für H & M Hennes & Mauritz liegt der RSI7 aktuell bei 67,29 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass H & M Hennes & Mauritz überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von H & M Hennes & Mauritz, basierend auf Beitragsanzahl und Stimmungsänderung im Internet, wird positiv bewertet. Die starke Aktivität in den Diskussionen führt zu einer "Gut"-Bewertung, ebenso wie die positive Veränderung der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der aktuelle Schlusskurs der Aktie sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch des letzten 50 Handelstagen ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Insgesamt erhält die Aktie von H & M Hennes & Mauritz gemischte Bewertungen, wobei das Anleger-Sentiment und die langfristige Stimmung positiv sind, während die technische Analyse eher negativ ausfällt.