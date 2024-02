Hennes, Mauritz Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Der Relative Strength Index (RSI) für die H & M Hennes & Mauritz-Aktie liegt bei 67,75, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 73, was als überkaufte Situation interpretiert wird und somit als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme negativer Kommentare über H & M Hennes & Mauritz. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer ist dementsprechend in den roten Bereich gerückt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der H & M Hennes & Mauritz-Aktie zeigt, dass dieser Wert aktuell deutlich unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage resultiert in einem Wert unter dem letzten Schlusskurs, was die Aktie erneut mit einem "Schlecht"-Rating versehen lässt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, jedoch zeigte sich in den letzten Tagen eine verstärkte negative Kommunikation über das Unternehmen H & M Hennes & Mauritz. Aufgrund dessen wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung für den RSI, das Sentiment und die technische Analyse, während das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung erhält.