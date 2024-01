Hennes, Mauritz Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens H & M Hennes & Mauritz war in den letzten Tagen neutral. Positiver Diskussionen an drei Tagen standen überwiegend negative Kommunikation an vier Tagen gegenüber. In den letzten ein bis zwei Tagen hingegen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen gesprochen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um H & M Hennes & Mauritz haben sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Negative Themen wurden verstärkt diskutiert, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat abgenommen, was ebenfalls als schlecht bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einschätzung für H & M Hennes & Mauritz.

Der Relative Strength Index (RSI) für H & M Hennes & Mauritz liegt bei 82,88, was ebenfalls als schlecht eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, wird mit 47 bewertet, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Gesamtbewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der H & M Hennes & Mauritz bei 158,78 SEK, wobei der Aktienkurs selbst bei 176,24 SEK lag, was als gut eingestuft wird. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt sich ein positiver Abstand von +5,82 Prozent, was ebenfalls als gut bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine gute Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse.