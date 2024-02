Hennes, Mauritz Aktie: Da braut sich was zusammen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz AB":

Die Aktienanalyse des schwedischen Bekleidungsunternehmens H & M Hennes & Mauritz weist auf eine negative Entwicklung hin. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der H & M Hennes & Mauritz-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 161,67 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 147,48 SEK deutlich darunter liegt. Das entspricht einer Abweichung von -8,78 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (170,55 SEK) liegt über dem letzten Schlusskurs, was eine Abweichung von -13,53 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf kurz- und langfristiger Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 67,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage weist hingegen einen Wert von 72,93 auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit auf der Ebene des Relative Strength Indikators ein Gesamtranking von "Schlecht".

Die Stimmung und das öffentliche Interesse an der Aktie von H & M Hennes & Mauritz waren in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über H & M Hennes & Mauritz unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Das Gesamtrating für das Sentiment und den Buzz der Aktie ist somit "Schlecht".

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Auf Basis dieser Informationen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Insgesamt ist die Aktie von H & M Hennes & Mauritz bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet.